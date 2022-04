Pinamonti-Marotta: Corsi svela un retroscena

Il retroscena svelato da Fabrizio Corsi nel bel mezzo della sua intervista. Il presidente dell’Empoli si assume le proprie responsabilità ed esce allo scoperto

Intervenuto ai microfoni di ‘Tuttosport’, il noto presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha svelato alcuni retroscena che si sono presentati nel corso di questa stagione e l’ha fatto soffermandosi su un tema in particolare, riguardante Beppe Marotta e Andrea Pinamonti.

Tra i tanti nodi sciolti dal patron del club toscano, c’è n’è uno che interessa particolarmente i tifosi dell’Inter e che non a caso, riguarda in prima persona l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta. Di fatti, a prendere in mano la situazione, ci ha pensato lo stesso Fabrizio Corsi, il quale ha così esordito: “Cosa filtra in merito alla situazione Pinamonti? Ieri Marotta ci ha fatto i complimenti per la vittoria contro il Napoli, affermando direttamente ‘grande Pinamonti’. Ciò che ci auguriamo, è il fatto che venga presa la soluzione migliore in merito al suo futuro. Questo è sicuramente l’anno dove ha trovato maggior continuità, ma ricordiamoci che parliamo pur sempre di un ragazzo di 22 anni -prossimo ai 23- che ha grandi margini di miglioramento”. Queste le prime dichiarazioni rilasciate da parte del numero uno dell’Empoli, il quale ha dato sfoggio di tutti quelli che sono i più grandi pregi del classe 1999 e ha poi così concluso: “E’ innegabile che abbia da sempre avuto grandi qualità e proprio per questo ritengo che possa diventare un giocatore importante. A breve ci concentreremo sul suo futuro e non solo”.