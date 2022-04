Inter, sguardo al Barcellona per il vice Brozovic

In Spagna sono convinti che l’Inter stia seguendo con interesse la conclusione dell’avventura del centrocampista con la maglia del Barcellona

L’Inter continua a mostrarsi attiva sul mercato ed è un dato quasi scontato, visto che manca davvero poco alla conclusione della stagione e all’apertura ufficiale della finestra estiva.

Oltre alle già note opportunità poste sul piatto della dirigenza nerazzurra, ‘Mundo Deportivo’ sottolinea l’interesse del club alle sorti del centrocampista di proprietà del Barcellona ed ex Juventus, Miralem Pjanic. Il Besiktas, dove attualmente gioca in prestito, ha fatto sapere di non voler riscattare il suo cartellino e per forze di cose i ‘Blaugrana’ preferiranno accettare qualunque offerta idonea venga fatta loro pur di liberarsene il prima possibile. All’Inter converrebbe un prestito al fine di evitare grosse spese, con la condizione che venga spartito equamente il pesante costo dell’ingaggio da 8 milioni di euro.

Contatto Pjanic-Inter per rimpiazzare Vidal

Il profilo di Pjanic è stato ritenuto idoneo a prendere il posto di Vidal, presumibile partente, come vice Brozovic. Ad aver instaurato un contatto tra le parti è stato quasi certamente l’agente Ramadani, lo stesso che fa le veci di Handanovic.