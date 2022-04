Gosens: “La partita con la Juve resta la vera svolta. Gasperini un uomo come pochi”

Le parole rilasciate da Gosens nel nuovo format di DAZN. L’esterno dell’Inter ha parlato della sua avventura vissuta sin qui a Milano e di molto altro

Intervistato ai microfoni di ‘DAZN’, Robin Gosens si è espresso in merito alla sua carriera da calciatore e non solo, in quanto ha potuto soffermarsi anche sull’avventura vissuta all’Inter sino a questo momento e non solo.

Tanti i punti toccati dall’attuale esterno di proprietà dell’Inter. Non a caso, il calciatore -oltre a raccontarsi a tu per tu in merito alla sua esperienza vissuta sin qui a Milano- ha potuto soffermarsi anche sul grande rapporto che lega lui e Giampiero Gasperini sin dai tempi dell’Atalanta. Queste le prime dichiarazioni rilasciate da parte del classe 1994: “Gasp? E’ stato lui a dirmi di venire qui. Posso solo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me. E’ un genio e gli sarò eternamente grato”. Ha esordito in questo maniera l’ex esterno della ‘Dea’ nella puntata di ‘DAZN moments’, ma non è finita qui, in quanto a dire la sua in merito alla stagione che la ‘Beneamata’ sta affrontando, ci ha pensato lo stesso calciatore.

Gosens: “La vittoria con la Juve ci regalerà lo scudetto. Essere qui all’Inter è pazzesco”.

L’attuale esterno di proprietà nerazzurra -senza fare troppi giri di parole- ha poi così proseguito: “Essere qui all’Inter è pazzesco. Mi ritrovo in uno dei più grandi club d’Europa e lo si percepisce anche dalla pressione di dover provare a vincere qualsiasi partita. Sono sincero, avrei voluto avere il numero 8, ma non mi sono permesso di chiederlo a Vecino. E’ qui da molti più anni di me. La vittoria con la Juventus? Sono sicuro che ci porterà lo scudetto. Ce lo ripetevamo anche prima di dover affrontare i bianconeri”.