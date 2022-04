Formazioni ufficiali Bologna-Inter: Handanovic ko, gioca Radu

Le formazioni ufficiali della sfida tra Bologna e Inter valevole per il recupero della prima giornata del girone di ritorno di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Bologna e Inter che fra circa un’ora si sfideranno al ‘Dall’Ara’ nel recupero della prima giornata del girone di ritorno di Serie A.

A caccia dei tre punti per il sorpasso al Milan in vetta alla classifica, Simone Inzaghi è costretto a rinunciare a capitan Handanovic. Lo sloveno è alle prese con un problema alla schiena, al suo posto ci sarà Radu che fa il debutto stagionale in Serie A. In difesa confermato Dimarco viste le non perfette condizioni di Bastoni, davanti il tandem argentino Lautaro-Correa. Sponda rossoblù, Medel al centro della difesa, in attacco Barrow con Arnautovic.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-INTER

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow. All.: Mihajlovic (in panchina Tanjga)

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All.: Inzaghi

ARBITRO: Doveri di Roma 1