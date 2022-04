Quote scudetto: Milan favorito ma non troppo per la vittoria finale

Inter, la sconfitta con il Bologna fa cambiare l’ago della bilancia sulla favorita per la vittoria finale ma ancora nulla è certo

Come un risultato può completamente ribaltare ogni cosa. Prima della gara con il Bologna, tutti davano per favorita per la vittoria dello scudetto la squadra di Simone Inzaghi, ora, dopo l’inattesa sconfitta con la formazione emiliana, che lascia il Milan in testa alla classifica con due punti di vantaggio sui ‘cugini’, le quote dei bookmakers, che riguardano la vittoria finale del titolo, vengono nuovamente cambiate e aggiornate. In questo momento, mettendo a confronto diversi siti di scommesse, la formazione di Stefano Pioli è quotata vincente per il campionato italiano a 1,75, mentre quella dell’ex allenatore della Lazio è salita a 2,00. In ogni caso, vista la differenza minima che c’è tra le due compagini, mancando ancora quattro giornate alla fine del torneo e con un calendario, che vedrà avversarie diametralmente opposte come classifica per le due squadre contendenti, è ancora molto presto per dare per certa la vittoria di una delle due sfidanti.