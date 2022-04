Un nuovo attaccante più 50 milioni: il nuovo allenatore punta Lautaro

Ancora una volta Lautaro Martinez nel mirino. L’argentino è di nuovo sulla cresta dell’onda e il nuovo tecnico potrebbe provare a puntare su di lui

Lautaro Martinez è tornato prepotentemente sulla bocca di tutti nell’ultimo periodo, col gol ritrovato e con serate magiche come quella nel derby di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Intanto il suo profilo rischia di circolare nuovamente anche sui taccuini dei principali top club europei che vanno a caccia di un attaccante di talento. Nel caso specifico andrà osservato quanto accadrà al Manchester United, che ha già ufficializzato l’arrivo in panchina dell’olandese Erik ten Hag.

Il tecnico ex Ajax vuole provare a riportare entusiasmo e progettualità ai ‘Red Devils’ dopo l’annata disastrosa di quest’anno dove intanto la squadra deve fare di tutto per arrivare in Champions in una battaglia che al momento li vede sfavoriti nei confronti di Tottenham e Arsenal.

Calciomercato Inter, ten Hag rivoluziona lo United per la Champions: scambio e soldi per Lautaro

Servirà quindi un’impresa in questo rush finale a Ronaldo e soci con Rangnick in panchina per arrivare tra le prime quattro e ottenere il pass Champions. Qualora l’impresa dovesse riuscire potrebbe tornare di moda Lautaro Martinez per l’attacco futuro del Manchester: giovane e talentuoso adatto alla Premier e al gioco dell’allenatore olandese, il classe 1997 argentino farebbe gola a ten Hag.

La Champions però è condizione base anche solo per provare a ipotizzare qualunque tipo di manovra. Dal punto di vista economico invece lo United non avrebbe problemi a provare a stuzzicare l’Inter con un’eventuale proposta economica da 50 milioni di euro più il cartellino del rientrante Martial, spesso accostato ai nerazzurri ed attaccante in cerca d’autore dopo il prestito al Siviglia. Allettante idea ma l’Inter punta su Lautaro e lo cederebbe solo per una follia cash.