Addio all’Inter di Lautaro: arriva un nuovo annuncio

Inter, l’agente di Lautaro Martinez tranquillizza i tifosi nerazzurri e conferma che il suo assistito sta benissimo a Milano

Le voci di mercato che riguardano Lautaro Martinez stanno preoccupando i tifosi nerazzurri, ma il suo procuratore Alejandro Camaño, intervenendo durante la trasmissione ‘¿Cómo te va?’ ha fatto chiarezza sulla situazione del suo assistito. Queste le sue parole: “A volte la stampa pubblica cose su un suo trasferimento, ma Lautaro pensa all’Inter, a dare gioia al popolo nerazzurro. Vuole diventare campione e lavorare in vista del Mondiale in Qatar. Non pensiamo un trasferimento, lui è all’Inter, è felice, la città è meravigliosa. Pensiamo all’Inter e lavoriamo per il Mondiale“. Poi ha voluto sottolineare il netto miglioramento avuto dal calciatore da quando è arrivato a vestire la maglia nerazzurra nell’estate 2018. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Lautaro sta crescendo come calciatore, non dimentichiamo che stiamo parlando di un giocatore di 24 anni. Si sta già consolidando come uno dei più importanti nel panorama internazionale, ora arriva la generazione degli attaccanti come Lautaro che sostituiranno quella dei Ronaldo e Benzema, ormai ultratrentacinquenni. Lauti ci darà molta gioia nei prossimi anni, ovunque andrà sarà protagonista. Viene da una super squadra come il Racing, ha sofferto, si è abituato al fatto che il calcio non è sempre lo stesso. Ora avrà successo ovunque”. Il noto manager, ha poi chiuso il suo intervento parlando di un altro giocatore della sua scuderia, l’ex nerazzurro Achraf Hakimi ora al Psg e ha detto: “Hakimi è un giocatore del PSG, è felice, ha ancora 4 anni di contratto. E’ giovane e vuole continuare a crescere lì”.