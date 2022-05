Schiavone: “Trovo affascinante che lo Scudetto si giocherà fino alla fine”

Inter, l’ex tennista Francesca Schiavone, nota tifosa nerazzurra, ha dato il suo parere sulla lotta Scudetto

L’ex tennista Francesca Schiavone, vincitrice nel 2010 del Roland Garros nella finale vinta contro l’australiana Samantha Stosur, mentre negli altri tre Slam non è mai andata oltre i quarti di finale, è una nota tifosa nerazzurra. Durante l’evento che si è svolto al Bulk di Milano è stata raggiunta da Sky Sport che ha voluto un suo parere sulla lotta Scudetto, che ha ormai per protagoniste le due squadre milanesi, dopo che il Napoli ha perso con l‘Empoli e si trova ora a sette punti dai rossoneri, nonostante nell’ultimo turno di campionato abbia ottenuto una netta vittoria con il Sassuolo per 6-1. Queste le parole dell’ex tennista: “Non me ne vogliano i milanisti, ma spero in qualche inciampo quanto prima. A prescindere da chi vincerà, trovo affascinante che lo Scudetto si giocherà fino alla fine con i tifosi che rimarranno davanti alla tv fino alla fine del campionato. È il bello dello sport“.