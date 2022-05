Andreazzoli: “Questa salvezza come uno scudetto. Inter di un altro pianeta”

Le dichiarazioni rilasciate da Aurelio Andreazzoli alla vigilia di Inter-Empoli valevole per la 36 esima giornata di Serie A

Gara più che illustre quella di domani per quanto riguarda l’Empoli. La squadra di Aurelio Andreazzoli farà infatti visita agli attuali campioni d’Italia in quella che si appresta ad essere la prossima 36esima giornata di Serie A. A farsi da portavoce questa volta, ci ha pensato direttamente il tecnico toscano.

Ha esordito in questa maniera durante la propria conferenza stampa l’ex allenatore del Genoa: “Crediamo di aver raccolto meno di quanto meritassimo e proprio per questo vogliamo provare a dare lustro a quel che pensiamo di valere per davvero. Resta altrettanto chiaro il fatto che noi siamo inferiori, ma dobbiamo provare a fare comunque una prestazione che è al di sopra della nostra portata”. Queste le prime parole rilasciate dal tecnico toscano, il quale non ha poi fatto alcun mistero sulla compattezza che contraddistingue i nerazzurri e ha poi così concluso: “Siamo stati vicini a battere l’Inter per ben due volte, ma proprio come già accaduto in campionato non mi lamento della prestazione. Loro hanno l’obbligo di vincere e restano comunque una squadra di un altro pianeta. La salvezza? Per noi vale quanto uno scudetto”.