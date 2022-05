Sensi: nuovo infortunio e stagione probabilmente finita

Inter, nuovo infortunio per Stefano Sensi salterà le gare con Lazio, Fiorentina e probabilmente anche Inter

Stefano Sensi ©LaPresseIl calvario di Stefano Sensi sembra essere infinito. Dopo il derby della Lanterna vinto dalla sua squadra per 1-0, il giocatori ha lamentato un nuovo infortunio. Gli esami strumentali non hanno lasciato dubbi e per lui la stagione, salvo un recupero prodigioso, sembra essere finita. Il controllo, ha messo in evidenza una piccola lesione all’adduttore della coscia destra. Oggi ha potuto fare soltanto terapie e fisioterapie. Naturalmente non sarà sicuramente all’Olimpico contro la Lazio, ma è molto probabile che dovrà saltare anche la gara casalinga con la Fiorentina e l’ultima dei blu-cerchiati al Meazza contro l’Inter. Come ha spiegato il sito ufficiale del club, un problema in più per il tecnico Marco Giampaolo che, dopo la gara vinta con il Genoa, ha portato la Sampdoria in una posizione di classifica più tranquilla con 5 punti di vantaggio sul Cagliari per ora terzultimo, ma in caso di vittoria della Salernitana sul Venezia i punti scenderebbero a 4 e, a 3 giornate dalla fine, non sarebbero sufficienti per garantire la salvezza. Inoltre il calendario non aiuta, visto che le prossime avversarie della squadra ligure sono Lazio, Fiorentina e Inter tutte formazioni in piena lotta per la zona Europa e lo Scudetto.