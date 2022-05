Toni: “Sarà sicuramente una bella lotta fino all’ultimo, ma penso che l’Inter alla fine possa farcela”

Inter, l’ex attaccante Luca Toni vede la squadra di Simone Inzaghi favorita per la vittoria finale dello Scudetto

Sono i bomber i protagonisti delle interviste che riguardano la lotta Scudetto, dopo Alberto Gilardino un altro ‘eroe’ del Mondiale 2006 è stato chiamato dalla Gazzetta dello Sport per avere il suo parere.

Queste le dichiarazioni di Luca Toni, in merito alla sfida per il titolo: “Sarà sicuramente una bella lotta fino all’ultimo, ma penso che l‘Inter alla fine possa farcela . Da ex attaccante punto tutto sui centravanti, decidono sempre loro. Lautaro da una parte, Giroud ma anche Ibrahimovic dall’altra. Per il Milan sarà fondamentale la prossima in casa del Verona: li conosco, stanno bene fisicamente e giocare lì non è davvero mai facile“.

I tifosi nerazzurri sperano che il figlio di Diego Pablo Simeone, Giovanni, possa rendere alla squadra nerazzurra il gol che il padre segnò il 5 maggio 2002 con la Lazio e che regalò lo scudetto alla Juventus e, visto che sono passati 20 anni, magari con gli interessi.