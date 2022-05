Ceferin: “Le multe saranno pesanti se ci saranno delle violazioni sul Fair Play Finanziario”

Inter, il presidente dell’Uefa Ceferin ha risposto alle polemiche sulla nuova Champions League e ha lanciato un monito ai club

Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, ha voluto rispondere alle numerose polemiche scaturite dopo la presentazione della nuova Champions League. Queste le sue parole riportate da Calcio & Finanza: “È sempre un po’ problematico quando un torneo cambia. Dobbiamo spiegare meglio le cose ai tifosi. Il format proposto è un po’ più complesso rispetto al modello attuale, ma sarà più competitivo ed emozionante, e penso che farà bene all’equilibrio competitivo”.

Le argomentazioni più discusse hanno riguardato i posti assegnati in base ai coefficienti Uefa e lui ha ribadito: “Non è stata ancora presa una decisione definitiva sulle liste di accesso, e questa è solo una delle proposte. Ma più ci pensiamo, più ci convinciamo di sapere cosa fare. Ne stiamo ancora discutendo e potrebbe non finire in quella direzione. Il coefficiente si riferisce alla prestazione nelle competizioni UEFA, ma un tale sistema potrebbe non essere giusto per le squadre più piccole che alla fine hanno ottenuto una buona posizione nel loro campionato. Pertanto, stiamo ancora valutando le nostre opzioni e discutendole seriamente”.

Sulla possibilità che la competizione possa essere disputata anche al giovedì, il dirigente ha confermato che questa ipotesi non sussiste.

Infine un piccolo avvertimento ai club, per quanto riguarda le nuove regole del Fair Play Finanziaro, sul quale ha detto: “Anche ora, se hai più soldi, sei più potente. Ma il punto è che questa è la prima volta che leghe, ECA e UEFA hanno concordato un sistema di sostenibilità finanziaria, il che significa che è equo per tutte le parti. Sono convinto che l’idea sia eccellente. E le multe saranno pesanti se ci saranno delle violazioni”.