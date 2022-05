Addio multimilionario e colpo a sorpresa: un ex Juve per Inzaghi

L’Inter si coccola i propri talenti e si appresta a vivere un rush finale decisivo. In estate potrebbero partire assalti e in caso di un addio importante potrebbe spuntare un ex Juve

Fari puntati sul rush finale in campionato per l’Inter che poi dovrà fronteggiare la Juventus nella finalissima di Coppa Italia. Un incrocio quello con i rivali bianconeri che seppur indirettamente può essere riproposto anche in chiave calciomercato. Nei giorni scorsi proprio alla squadra di Allegri era stato accostato anche Milan Skriniar, fortissimo difensore dell’Inter e pilastro sia con Conte che con Inzaghi. Il centrale slovacco ha il contratto in scadenza 2023 e spesso viene accostato in uscita anche ad alcune big di Premier League.

Skriniar infatti piace a molti, soprattutto all’estero, e il suo contratto andrà rinnovato al più presto per evitare brutte sorprese da parte delle big. Il ragazzo fa infatti gola soprattutto al di fuori dei confini nazionali tra Inghilterra e Spagna. Al netto di tutto è però chiara la volontà di proseguire insieme da parte di entrambi, col ragazzo che si trova benissimo a Milano, e l’Inter che dal canto suo ha tutte le intenzioni di continuare a braccetto.

Calciomercato Inter, Skriniar piace in Premier: suggestione Demiral in caso di addio a sorpresa

L’Inter vuole tenerlo e lui in nerazzurro si trova bene ma se dovesse andare via il club meneghino, al di là della trattativa per Bremer, dovrebbe andare a prelevare un altro difensore con caratteristiche simili e che possa giocare titolare. In questo senso potrebbe spuntare un’idea Demiral, che attualmente è alla sua prima ottima stagione all’Atalanta dopo un passato alla Juventus.

La società bergamasca, sempre molto lungimirante, lo riscatterà per una cifra complessiva di circa 28 milioni di euro tra parte fissa e bonus e in caso di cessione lo valuterebbe poi non meno di 35 milioni. Cifra investibile se se ne incassassero 50/60 da Skriniar in una ipotetica cessione. Giovane, esperto e cattivo agonisticamente, Demiral sarebbe perfetto per rimpiazzare lo slovacco, su cui però l’Inter non molla il colpo. Si tratterebbe solo di una ipotesi remota, considerando anche che il vero grande obiettivo resta Bremer.