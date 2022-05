Zappacosta: “il Milan si gioca lo scudetto ma noi ci giochiamo l’Europa che per noi è importante”

Inter, il difensore dell’Atalanta Davide Zappacosta lancia il guanto di sfida al Milan in vista della prossima gara di campionato

L’Atalanta di Giampiero Gasperini ha appena vinto contro lo Spezia e si è rilanciata per un posto in Europa. Per la formazione orobica, la lotta per un posto nelle prossime competizioni europee non è semplice visto che, oltre a sfidare le due squadre della Capitale e la Fiorentina, domenica prossima è attesa al Meazza dal Milan che si sta giocando lo Scudetto con i cugini. Questa situazione comunque non sembra spaventare i ragazzi della ‘Dea‘, che sono già lanciati verso questa sfida. A confermarlo, sono gli stessi calciatori al termine della vittoriosa partita allo stadio Picco. Queste le parole del difensore Davide Zappacosta intervistato da Sky Sport: “Mancano due partite e cercheremo di fare 6 punti per raggiungere l‘obiettivo. Dobbiamo pensare a noi stessi, il Milan si gioca lo scudetto ma noi ci giochiamo l’Europa che per noi è altrettanto importante. Dobbiamo preparare bene la partita, andare a Milano convinti perché sarà molto difficile”.