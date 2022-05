Verso Juve-Inter: grande notizia per Inzaghi

Splendida notizia in arrivo per Inzaghi. Un giocatore torna infatti a disposizione in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus

Fresca di vittoria maturata in campionato contro l’Empoli, l’Inter torna a lavorare nuovamente sul campo e mette nel mirino l’imminente finale di Coppa Italia contro la Juventus. Proprio a proposito di questo, Simone Inzaghi può finalmente tornare a sorridere per un recupero più che importante.

E’ finalmente tornato il sereno in casa Inter. Dopo la splendida prestazione offerta contro l‘Empoli, Simone Inzaghi e i suoi sono infatti nuovamente tornati a lavorare sul campo per poter preparare la finale di Coppa Italia di mercoledì sera contro la Juventus e una delle più liete note positive riguarda proprio il recupero di Alessandro Bastoni. Il centrale classe 1999 – dopo aver recentemente smaltito il problema al polpaccio – è finalmente tornato ad allenarsi nuovamente in gruppo e resta quindi a disposizione per la gara contro la squadra di Massimiliano Allegri.