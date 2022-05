DIRETTA finale Coppa Italia, Juventus-Inter | Segui la cronaca LIVE

By

L’Inter di Inzaghi affronta la Juventus di Allegri nella finale di Coppa Italia. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter affronta la Juventus nella finalissima della Coppa Italia 2021-22, in un derby d’Italia che mette di fronte le due squadre per la quarta volta in questa stagione dopo le due gare di Serie A e la finale di Supercoppa Italiana vinta dai meneghini.

Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato l’Empoli agli ottavi, la Roma ai quarti ed il Milan in semifinale. Dall’altra i bianconeri detentori del titoli di Massimiliano Allegri hanno superato nell’ordine la Sampdoria, il Sassuolo e la Fiorentina. In caso di parità al 90esima, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Interlive.it vi offre il derby d’Italia che assegna la Coppa Italia dello stadio Olimpico in tempo reale.