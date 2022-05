Dybala: voci di un incontro tra Marotta e Jorge Antun nella Capitale

Inter, voci di un incontro tra l’amministratore delegato dell’Inter e il procuratore di Paulo Dybala, ecco cosa c’è di vero

Questa sera allo stadio Olimpico di Roma scenderanno in campo Inter e Juventus, per l’ultimo atto della coppa Nazionale. Una gara molto particolare per Arturo Dybala che dovrebbe partire dal 1′ minuto nel match di questa sera, il condizionale è d’obbligo. Per l’argentino sarà sicuramente l’ultimo derby d’Italia con la maglia della Juventus, ma forse tra pochi mesi potrebbe esserci il primo con la maglia dell’Inter. Voci non confermate informano che, approfittando della partita di questa sera, l’Amministratore Delegato del club meneghino Beppe Marotta e il procuratore del calciatore Jorge Antun, si siano incontrati nella Capitale. Secondo quanto è stato raccolto da Calciomercato.it, sembrerebbe che invece non ci sia stato nulla e anzi, l’agente di Paulo Dybala, pur non avendo chiuso assolutamente ad una possibilità di vedere il calciatore a Milano, preferirebbe portarlo in un club estero. In ogni caso è probabile che l’argentino passerà l’estate a sfogliare la margherita, anche se, come ha specificato più volte la redazione di Interlive, il calciatore su quasi tutti i petali ha un solo nome ed è di una squadra che ha i colori del cielo e della notte.