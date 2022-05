Marotta lo conosce bene: a centrocampo un ex Juve

Tra i reparti maggiormente sotto osservazione per la prossima campagna acquisti dell’Inter c’è il centrocampo. Qualcosa si muoverà anche in entrata per completare la rosa. Suggestione dalla Germania

Prima il finale di stagione e poi spazio al mercato per l’Inter che ha da potenziare il centrocampo, soprattutto nelle alternative sia come vice Brozovic che nelle posizioni di mezzala, visti i tanti calciatori in uscita. Vidal e Vecino sono ai saluti mentre Sensi difficilmente farà ritorno per restare in nerazzurro, motivo per cui andranno rimpolpati i ranghi anche per dare un nuovo assalto sia allo scudetto che ad un percorso Champions migliore rispetto a quello già positivo di quest’anno.

Al netto di possibili cessioni per monetizzare e rimpolpare le casse, Marotta e soci sono quindi già al lavoro anche sulle entrate. Non è da escludere che proprio il dirigente meneghino possa tornare a bussare alla porta di un vecchio pupillo che attualmente gioca in Germania.

Calciomercato Inter, da Marotta a Marotta: Emre Can idea a centrocampo?

L’Inter deve dunque allungare le rotazioni a centrocampo con calciatori di esperienza anche in mediana dove si è patita la differenza tra titolari e riserve soprattutto come vice Brozovic. Marotta ne conosce uno molto bene: Emre Can che portò alla Juventus a parametro zero una manciata di anni fa prima della partenza in direzione Borussia Dortmund.

Da tempo si parla di possibile addio al BVB, nonostante in campo risulti poi un calciatore importante. Il tedesco, impiegabile in più ruoli sia in mediana che in difesa, ha il contratto in scadenza nel 2024 ed una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Gli ostacoli non mancherebbero e si tratterebbe semplicemente di una suggestione.