Inzaghi: “Questa squadra non molla mai. Persi punti per la Champions, ma non ho rimpianti”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo la conquista della Coppa Italia

“Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario molto forte. Questa squadra non molla mai, ma le risposte le ho dall’8 luglio”. Un Inzaghi raggiante ha parlato a ‘Mediaset’ dopo la vittoria contro la Juventus che permette all’Inter di mettere le mani sulla Coppa Italia, il secondo trofeo del tecnico sulla panchina nerazzurra.

“E’ giusto godersi questa vittoria coi nostri tifosi – ha aggiunto Inzaghi – E’ un continuo di emozioni, non si vinceva una Supercoppa da undici anni e una Coppa Italia da dieci anni. Sono soddisfatto per i ragazzi, per la mia società e per questi meravigliosi tifosi che ci hanno accompagnato dalla prima gara fino alla fine. Fa enormemente piacere condividere questo trofeo col mio staff che mi aiuta ogni giorno per preparare tre partite alla settimana. Abbiamo fatto un ottavo di Champions col Liverpool che nel 2022 in casa ha perso solo con noi. Abbiamo perso qualche punto per fare quelle partite al massimo, però non ho rimpianti. Non posso chiedere di più a questo gruppo, ora dobbiamo fare al massimo queste ultime due partite di campionato”.