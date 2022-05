Perisic: “Ci ho sempre creduto”. Poi è polemica sul rinnovo del contratto

Con una doppietta Perisic ha trascinato l’Inter contro la Juventus regalando l’ottava Coppa Italia ai nerazzurri. Il croato è ancora in scadenza a giugno

Un super Perisic ha trascinato l’Inter alla conquista della Coppa Italia. “Ci ho sempre creduto anche quando eravamo sotto – ha detto il croato al microfono di ‘Mediaset’ dopo la vittoria contro la Juventus – Sapevo che potevamo vincerla. Abbiamo cercato di alzare la testa e penso che alla fine il successo sia meritato. Io leader? Quando la squadra è forte così è più facile essere leader, quando si vince non sei stanco. Adesso ci sono ancora due finali, dobbiamo dare tutto e aspettare perché tutto è possibile nel calcio. Se ci crediamo allo scudetto? Sempre”

In chiusura il croato ha risposto in maniera polemica a proposito del rinnovo del suo contratto: “Marotta ha detto che è ottimista? Così non si parla con i giocatori importanti, non si aspetta l’ultimo momento. Anche questo è vero…”.