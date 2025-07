Sorpasso netto sul Milan, l’Inter ora può chiudere

C’è solo l’Inter ora sull’obiettivo di mercato ambito anche dal Milan. I nerazzurri possono chiudere dopo le cessioni

È un momento di stasi sul mercato dell’Inter. Completati quattro acquisti, i nerazzurri ora sono maggiormente focalizzati sulle cessioni.

Sono almeno quattro i principali indiziati a lasciare l’Inter nei prossimi giorni. Il primo è Aleksander Stankovic per il quale prosegue la trattativa con il Brugge. Un affare che, qualora dovesse sbloccarsi, può anche favorire il Milan in quanto il centrocampista nerazzurro è il potenziale sostituto Jashari sul quale quale i rossoneri non hanno affatto mollato la presa.

Sono giorni decisivi anche per l’addio di Sebastiano Esposito. Con il Cagliari ancora in vantaggio, è spuntata un’altra pretendente per l’attaccante interista ovvero il Borussia Monchengladbach.

L’Inter spera di ricavare almeno 8 milioni dall’addio dell’ex Empoli. Più del doppio, invece, dovrebbero arrivare da Asllani, richiesto dal Betis e potenziale obiettivo anche della Fiorentina. Infine, i nerazzurri valuteranno offerte anche per Mehdi Taremi.

Fulham e Besiktas i club più interessati all’attaccante iraniano, scivolato verosimilmente dietro Pio Esposito e Bonny nelle gerarchie delle alternative a Lautaro e Thuram.

Inter, con il tesoretto delle cessioni assalto al difensore: Milan defilato

Concretizzando le cessioni citate, l’Inter avrebbe a disposizione un possibile tesoretto da reinvestire prontamente sul grande obiettivo per la difesa ovvero Giovanni Leoni del Parma.

Javier Zanetti, in un’intervista a SportMediaset, ha confermato ulteriormente come i nerazzurri siano interessati al centrale classe 2006 per il quale il Parma continua a chiedere 35/40 milioni. Una cifra importante per un giocatore giovane e di grandissima prospettiva che rientra pienamente nel target di investimenti sul mercato di OakTree.

Con Acerbi e De Vrij vicino, Leoni può crescere ulteriormente nella sua possibile prima stagione all’Inter per poi rimpiazzare uno dei due esperti centrali, entrambi in scadenza di contratto e destinati all’addio al termine della prossima stagione.

Proprio per questo motivo, l’Inter punta a intensificare i contatti con il Parma già nei prossimi giorni per chiudere l’affare (magari con un abbassamento della valutazione) e anticipare la concorrenza di Milan e Juve.

I bianconeri sembrano essersi defilati del tutto mentre il Milan non può effettuare nuovi acquisti tra i centrali di difesa senza una cessione nel reparto. Malick Thiaw, dopo aver rifiutato la ricca proposta di ingaggio del Como (4 milioni a stagione) ha declinato anche quella del Crystal Palace.

Il difensore tedesco vuole restare al Milan e provare a convincere Allegri a restituirgli il posto da titolare perso con Conceicao. Una scelta che può favorire ulteriormente l’Inter nella corsa a Leoni. Se, invece, Thiaw dovesse essere ceduto, il Milan ha già pronti sia Liberali che Colombo come possibili contropartite per il Parma.