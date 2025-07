Inter, il trequartista è un grande talento francese: affare da 20 milioni

L’Inter continua la sua caccia a un nuovo trequartista sul calciomercato: occhio a un talento francese, può arrivare per 20 milioni

Al netto delle possibili cessioni che potrebbero cambiare quasi all’improvviso lo scacchiere in casa Inter, le grandi necessità nella rosa nerazzurra restano essenzialmente due: l’acquisto di un difensore centrale di forza fisica e prospettiva e quello di un trequartista capace di saltare l’uomo e giocare tra le linee.

Se per la difesa tutti sembrano convergere sul profilo di Giovanni Leoni, c’è molta più confusione per quanto riguarda il trequartista, soprattutto sul tipo di calciatore che potrebbe arrivare ad Appiano Gentile. Vengono accostati davvero tanti nomi, la maggior parte con caratteristiche da seconda punta, comunque molto offensivi.

In realtà, a quel punto la convivenza con Thuram e Lautaro Martinez resta difficile in un ipotetico undici titolare. Servirebbe, invece, un numero 8 capace di giocare da numero 10, bravo nel creare la superiorità numerica. Insomma, un Mkhitaryan più giovane e con tanti margini di miglioramento e anni di carriera davanti.

In tal senso, il profilo giusto potrebbe arrivare dalla Bundesliga e con una formula agevolata rispetto a ciò che ci si poteva aspettare rispetto a poco tempo fa.

Inter, Millot resta in lista: un colpo francese a centrocampo

Enzo Millot è un nome che spesso ha infiammato gli appassionati di giovani a livello europeo. Lo ricorderà chi ha seguito le ultime Olimpiadi – ha giocato in forza alla Francia – e anche chi segue abitualmente la Bundesliga. Se ne parla da anni come uno dei migliori talenti in circolazione, ma a 23 anni si può dire che non sia ancora esploso del tutto.

Nell’ultima Bundesliga è stato un po’ discontinuo, ma ha comunque realizzato 6 gol e 5 assist. Le cose sono andate anche meglio in Champions League – e ne sa qualcosa anche la Juventus -. In otto partite, ha messo a segno 2 gol e 3 assist, con un rating ampiamente superiore al 7 nella competizione.

Ha un mancino fatato con cui ama mandare in porta i compagni e un buon dribbling nello stretto. L’Inter lo segue da tempo e potrebbe sfruttare una clausola da 20 milioni di euro che può liberarlo durante quest’estate.

Ricordiamo che Millot può giocare anche come mezzala o come centrale di centrocampo, per cui potrebbe essere un talento molto duttile da aggiungere nello spartito dell’Inter di Chivu.