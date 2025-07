Il giocatore ha detto no: salta l’affare dell’Inter in Arabia

Nerazzurri desiderosi di chiudere la cessione del centravanti al più presto, ma lui vuole restare ancora in Europa

L’Inter ha chiuso una stagione complessivamente soddisfacente nonostante il mancato aggancio degli obiettivi principali prefissati, merito anche del buon lavoro svolto dal solito tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Senza di loro in campo, però, la differenza di rendimento è stata notevole e ha evidenziato una criticità importante, legata all’assenza di sostituti all’altezza delle responsabilità affidate loro da Simone Inzaghi.

Per questo motivo, una delle primissime preoccupazioni della dirigenza nerazzurra è stata quella di fornire a Cristian Chivu un nuovo centravanti, capace di supportare concretamente la ThuLa nel turnover e oltretutto sopperire alla duplice partenza di Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

La scelta è dunque ricaduta su Ange-Yoan Bonny, in aggiunta all’integrazione in rosa del baby prodigio Francesco Pio Esposito, su cui si dovrebbe continuare a puntare anche nell’immediato futuro.

Del comparto offensivo passato, però, resta ancora la flebile ombra di Mehdi Taremi. Senza la sua partenza, come noto, l’Inter non potrebbe affondare il colpo per il quinto attaccante. Il cui identikit, stavolta, dovrebbe corrispondere più che altro ad un fantasista che sappia agire alle spalle delle prime punte.

Taremi sul mercato ma niente Saudi Pro League, cercasi sistemazione in Europa

Taremi ha fatto da poco rientro a Milano, dopo esser rimasto bloccato nel suo Paese per lo scoppio del conflitto fra Iran e Israele. Scenario che lo ha costretto a saltare per intero il Mondiale per Club, senza neppure avere modo di rifarsi velocemente un nome.

Sfumata l’occasione di imporsi in Serie A nella passata stagione nel ricordo dei grandi successi individuali raccolti nella precedente esperienza al Porto, Taremi è adesso proiettato alla partenza e nessuna delle parti coinvolte nel processo – né calciatore, né entourage, né club – sembrano essere intenzionate a fare retromarcia.

La cessione appare la scelta più ovvia per un rilancio in grande stile e davanti a sé ci sono già piste parecchio interessanti. Si parla di Besiktas nella SuperLig turca, oltre al Fulham in Premier League. Senza dimenticare una diramazione alternativa nel calcio qatariota ed una ulteriore nel campionato saudita di Saudi Pro League.

Le prime due, almeno per il momento, sembrerebbero essere le più accreditate. Perché Taremi, secondo alcune indiscrezioni recenti, avrebbe fatto presente al proprio procuratore di non voler affatto lasciare il calcio europeo per far vela in un campionato esotico costellato di tanti denari e pochi stimoli.

Il rifiuto della piazza saudita, nello specifico, riduce sensibilmente il numero delle potenziali destinazioni verso cui anche la stessa Inter, in fase di trattativa, dovrebbe affacciarsi.

Permane però un ampio sentimento di fiducia reciproca sulla buona riuscita della cessione del cartellino di Taremi in questa sessione estiva di mercato, completata la quale si potrebbe infine convogliare tutte le energie residue nella ricerca del trequartista richiesto da Chivu in questa prima fase del suo mandato in nerazzurro.