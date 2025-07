Addio Inter, l’annuncio di Fabrizio Romano: “Accordo a 15 milioni più bonus”

Sfuma uno degli obiettivi nerazzurri per la difesa, c’è l’accordo in Premier League: non era fra i più caldi per Ausilio

Un’Inter ancora parecchio attenta al portafogli ha fatto di Petar Sucic e Luis Henrique i primissimi colpi di mercato della nuova era Chivu.

Ai due, anche in tal caso evitando spese esagerate, è stato aggiunto il promettente centravanti francese Ange-Yoan Bonny, sul quale vengono riposte grandi speranze in supporto al duo offensivo composto dai soliti Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Le manovre di mercato di questa sessione, però, non finiscono qui. Perché Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non hanno soltanto da sbrogliare la delicata questione legata al reparto di centrocampo, vedi le partenze di Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani, ma anche rinforzare il reparto difensivo con l’inserimento di un profilo giovane, destinato a rilevare la titolare di Francesco Acerbi entro la fine della prossima stagione.

Priorità assoluta dell’Inter in quest’ottica resta Giovanni Leoni, altra conoscenza di Chivu come Bonny durante la sua esperienza sulla panchina dei Crociati. Eppure vista la grande concorrenza al suo cartellino e costi di gestioni di una pratica ancora da tutta definire, la dirigenza ha preso in esame parecchie altre alternative finora con l’idea di non farsi cogliere impreparata in caso di rottura totale. Alcune delle quali persino più economiche, sulla carta.

Nella lista di Ausilio è rientrato per diverso tempo il ventunenne Cristhian Mosquera, sotto contratto con il Valencia. Adesso però sembrerebbe non figurarvi più neanche lui. Perché ci sarebbe ormai un altro club di rilevanza assoluta, vicinissimo alla chiusura di un affare che potrebbe avere soltanto pochi altri giorni di vita.

Mosquera verso l’Arsenal, all-in dei nerazzurri su Leoni

Come anticipato, Mosquera ha raccolto consensi positivi in giro per l’Europa nei mesi scorsi. Compresi quelli di un’Inter bisognosa di una forza fresca in un reparto da svecchiare.

Fosse sfumato da subito Leoni, lui sarebbe stato uno dei papabili candidati al ruolo. Il fatto però che non sia mai stato etichettato come prioritario per via della forte presenza del collega di reparto lo ha fatto lentamente scivolare sul fondo della lista della dirigenza dell’Inter, finché Ausilio non lo ha perso del tutto di vista. Della situazione ne ha approfittato l’Arsenal di Mikel Arteta.

Secondo le ultime informazioni riportate dal giornalista Fabrizio Romano, i ‘Gunners’ sono vicinissimi alla chiusura del trasferimento del cartellino di Mosquera dal Valencia per una cifra compresa fra i 15 e i 20 milioni di euro, comprensivi di bonus.

A nulla sarebbero serviti in tentativi del club spagnolo di rinnovare il contratto in scadenza del proprio tesserato Under-21, al contrario desideroso di cogliere l’occasione di una vita per fare esperienza in Premier League.