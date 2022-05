Arriva l’annuncio ufficiale: “A fine stagione andrà via”

La breve dichiarazione di Max Hagmayr, agente dell’esterno Lazaro, sul futuro lontano dal Benfica in cui ha ruolo l’Inter

La stagione di Valentino Lazaro con la maglia del Benfica non è stata affatto felice: solo 18 presenze nel massimo campionato portoghese senza mai lasciare il segno. Così il club della capitale ha stabilito di non voler continuare il rapporto col calciatore sulla base del prestito raggiunto in precedenza con l’Inter.

Ad averlo confermato è stato, in una brevissima parentesi sul sito austriaco ‘LaOla’, l’agente Max Hagmayr: “Addio al Benfica? Questo è lo scenario attuale. Per di più non è previsto che continui a trasferirsi sempre in prestito altrove”. Si apre dunque la possibilità di vedere Lazaro lasciare l’Inter a titolo definitivo già in questa sessione estiva di calciomercato.