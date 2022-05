Interlive | Perisic e l’idea Bayern: ecco la situazione

By

Perisic ha giocato nel Bayern in prestito con diritto di riscatto, poi non esercitato, nella stagione 2019/2020. Coi bavaresi ha fatto Triplete

Perisic-Bayern è una possibilità. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, l’esterno croato piace molto al Direttore sportivo dei bavaresi Salihamidzic. Come appreso ulteriormente, al momento però il classe ’89 rappresenta solo un’idea, anche perché i tedeschi hanno ora ben altre priorità: il ‘caso’ Lewandowski su tutti, subito dopo il rinnovo spinoso di Gnabry e quello di Neuer. Tutta da verificare, eventualmente, la disponibilità del Bayern ad accontentarlo: 5-6 milioni a stagione per un 33enne sono una bella cifra anche per loro.

Perisic tornerebbe di corsa al Bayern, dove stette benissimo e fece Triplete da protagonista, tuttavia il rinnovo con l’Inter rimane la soluzione più accreditata, più concreta a patto che vengano superate le recenti incomprensioni. I nerazzurri non vogliono perderlo e per questo potrebbero alzare ulteriormente l’offerta di prolungamento. L’ultima è di 4 milioni netti più bonus per le prossime due stagioni. Su Perisic ci sono alcune squadre inglesi, si parla adesso del Newcastle, però tutte di medio cabotaggio.