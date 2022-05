Le ultime da Cagliari: Agostini spera in un recupero lampo. Dentro anche Baselli

Le possibili mosse da parte di Agostini in vista della gara contro l’Inter. Le ultime da Cagliari

Reduci dal pareggio siglato all’ultimo secondo contro la Salernitana, il Cagliari volge ora unicamente lo sguardo all’importantissima gara casalinga contro l’Inter. I sardi si trovano ora come ora impantanati ancora nella zona calda nella classifica e sperano quantomeno di riuscire ad acciuffare un pareggio. Le ultime da Asseminello.

Poco più di un giorno effettivo all’inizio di Cagliari–Inter. Da un lato troviamo una squadra reduce da un importante pareggio e ancora imbottigliata nei bassifondi della classifica, mentre dall’altra la squadra di Simone Inzaghi ancora in piena corsa per lo scudetto. Se il tecnico piacentino opta per l’inserimento di Joaquìn Correa dal 1′, l’allenatore toscano studia le possibili mosse per poter provare quantomeno a contrastare capitan Handanovic e i suoi. Proprio per questo, Alessandro Agostini spera a tutti gli effetti in un recupero dell’ultim’ora da parte di Nahitan Nandez (il quale stringe i denti e prova a strappare perlomeno una convocazione). Oltre a ciò, in mediana dovrebbe rivedersi il rientro di Daniele Baselli dal 1′, mentre per l’attacco si pensa nuovamente alla riconferma del tandem Joao Pedro–Pavoletti.