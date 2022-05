Inter, destinazione Cagliari: solo Vecino resta a casa

La squadra è partita per la volta di Cagliari, dove affronterà l’omonimo club in lotta per evitare la retrocessione

L’Inter ha lasciato Milano perché impegnata nella delicata trasferta di Cagliari, domani sera alle ore 20:45. Delicata non tanto per l’entità dell’avversaria quanto per la quantità della posta in palio. Entrambe le squadre si giocano il tutto per tutto in una delle stagioni di Serie A più interessanti degli ultimi anni.

A mancare all’appello dei calciatori a disposizione di Inzaghi, però, è il centrocampista uruguaiano Matias Vecino. La sua assenza era stata data già per scontata per via del problema fisico che lo attanaglia già da diversi giorni. Tra le conferme, dovrebbero avere una maglia da titolare sia Dumfries che Bastoni. In ballottaggio Dzeko e Correa da affiancare a Lautaro.