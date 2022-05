DIRETTA Serie A LIVE, Cagliari-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Cagliari di Agostini in Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita al Cagliari in una gara molto delicata valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno, che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi reduci dalle fatiche della Coppa Italia conquistata ai tempi supplementari contro la Juventus, sono costretti a vincere per tenere aperto il duello scudetto con il Milan. Dall’altro anche i rossoblu di Agostini hanno assoluto bisogno di conquistare il bottino pieno per tenere vive le speranze di centrare la salvezza. All’andata l’Inter si impose con un netto 4-0. Interlive.it vi offre la sfida della Unipol Domus in tempo reale.