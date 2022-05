Si scalda l’asse per il vice Brozovic: il doppio prestito premia l’Inter

L’Inter si è accorta sulla propria pelle del valore e del peso specifico di Brozovic in squadra. Caccia aperta ad un vice, anche giovane da poter regalare ad Inzaghi. Mirino in Serie A con l’ausilio di un paio di prestiti

La stagione ha portato fin qui in dote all’Inter due titoli, Supercoppa e Coppa Italia, in attesa di capire come finirà la corsa scudetto. Poi spazio al mercato con attenzione anche alle seconde linee che andranno rimpolpate. Nello specifico andrà seguita la situazione del centrocampo, dove Marcelo Brozovic è l’unico vero grande insostituibile non avendo un alter ego simile attualmente in rosa. Ecco quindi che l’Inter si guarda intorno e dalla Serie A potrebbe giungere una soluzione interessante di cui si parla da qualche tempo.

Si tratta del giovanissimo Asllani che sta stupendo tutti ad Empoli ed ha anche trovato il gol a San Siro contro i nerazzurri. Il centrocampista dei toscani ha margini impressionanti e piace all’Inter che potrebbe avere un paio di carte da giocarsi con la compagine azzurra.

Doppio addio all’Inter, via in prestito Esposito e Radu: assist per il vice Brozovic

L’asse con l’Empoli è già apertissimo da tempo, ricordando che in questa stagione ha giocato in prestito alla corte di Andreazzoli l’ottimo Andrea Pinamonti, finalmente sbocciato definitivamente. Il legame potrebbe presto rafforzarsi con altri affari da Milano ad Empoli: oltre a Sebastiano Esposito, che il Basilea non sembra intenzionato a riscattare, in Toscana potrebbe finire pure il portiere Ionut Radu vista possibile la partenza dello straordinario Vicario.

I due giovani interisti in prestito ad Empoli agevolerebbero ulteriormente l’operazione Asllani – Corsi oggi ha detto che vorrebbe tenerselo un altro anno – che piace molto come vice Brozovic e potrebbe rappresentare un’alternativa di tutto rispetto.