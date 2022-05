Brazao, ennesimo infortunio al crociato: il gol e la dedica

Ricomincia il calvario di recupero per il portiere di proprietà dell’Inter in prestito al Cruzeiro, il compagno di squadra si mostra solidale

Tornato in patria con lo scopo di maturare per ricalcare le orme di Julio Cesar, il portiere dell’Inter, Brazao – in prestito al Cruzeiro – arresta a pochi mesi dal trasferimento la sua corsa goliardica.

Per lui una ricaduta con lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che lo costringerà a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico in questa settimana. Come spesso accade in queste circostanze, il periodo di riabilitazione potrebbe durare diversi mesi.

Nel corso della partita giocata ieri contro il Nautico, il compagno di squadra Willian Oliveira gli ha dedicato una rete con indosso la sua maglietta. Un gesto che è stato poi accompagnato dalle parole di conforto in un’intervista post-partita al canale brasiliano ‘Premiere’: “Sii forte e coraggioso, amico mio. Dio è con te. Combatti, non sarai mai solo. Tutti i ragazzi pregheranno e tiferanno per te, ogni giorno”.