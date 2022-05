Inter-Samp e Sassuolo-Milan: gli orari UFFICIALI delle ultime partite di campionato

Appena resi noti gli orari delle ultime partite di campionato per Inter e Milan che si contenderanno il primato stagionale

Era nell’aria che al massimo entro la giornata di domani la Lega rendesse noti gli orari di Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, ultime partite del campionato di Serie A 2021/2022 che decideranno chi fra le due pretendenti conquisterà lo Scudetto.

Così l’attesa non si è protratta oltre, e gli orari sono stati resi noti questa mattina: entrambe le gare si svolgeranno domenica 22 maggio alle ore 18:00 in contemporanea, per garantire la massima trasparenza ed evitare alcun tipo di coinvolgimento psicologico scaturito dallo sfasamento in turni diversi.