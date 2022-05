Squalifica ufficiale: salterà Inter-Sampdoria

By

Si chiude in anticipo la stagione di Omar Colley. Il difensore della Sampdoria ha rimediato un’espulsione per eccessive proteste nei confronti dell’arbitro Mariani nello scorso turno di campionato contro la Fiorentina, per un mancato fallo ai danni del compagno di squadra Sabiri.

Il turno di squalifica comporta dunque la sua assenza nel match conclusivo contro l’Inter. Non un’assenza pesante, considerato che i blucerchiati hanno già matematicamente conquistato la salvezza in un cammino complessivamente difficile. Un cambio di strategia potrebbe tuttavia favorire le incursioni degli uomini più avanzati di Inzaghi, desiderosi di chiudere in bellezza una stagione nella speranza di un passo falso del Milan.