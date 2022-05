Lautaro e la ‘voglia’ di restare all’Inter: c’è un indizio

Lautaro Martinez vede solo l’Inter nel suo futuro e spunta fuori ora un nuovo indizio a proposito della sua permanenza a Milano

Reduce dalla sua miglior stagione in assoluto a livello realizzativo, Lautaro Martinez non ha benchè la minima idea di fermarsi qui, bensì, l’argentino sembrerebbe voler continuare ad indossare a lungo questi colori e a certificarlo ulteriormente è stato un altro indizio che ha fatto parlare parecchio di sè in queste ultime ore.

25 le marcature totali realizzate in stagione dal centravanti de ‘La Albiceleste’ e senza dimenticare anche i 4 assist messi al servizio di tutti i propri compagni. Salgono così a 48 le apparizioni collezionate da Lautaro Martinez in quest’annata e nonostante il classe ’97 abbia dovuto far fronte nell’ultimo periodo ad un calo che l’ha visto non andare a segno per ben 10 partite, il ‘Toro’ è comunque riuscito a rivelarsi uno dei protagonisti assoluti di quest’annata appena disputata dall’Inter. Fatte tutte queste premesse, i nerazzurri, durante questa sessione di calciomercato estiva, saranno obbligati senz’alcun dubbio a cedere perlomeno uno dei propri big e tra questi c’è anche il nome di Lautaro Martinez. Dal canto proprio però, l’ex Racing Club ha spesso e volentieri fatto presente tutta la sua voglia di restare a Milano e a certificarlo ulteriormente ora è un nuovo indizio.

Calciomercato Inter, spunta fuori un nuovo indizio a proposito della permanenza di Lautaro Martinez a Milano

Accasatosi all’Inter nell’estate del 2018, Lautaro Martinez – negli anni successivi – è da lì riuscito a trovare una continuità incredibile che lo hanno reso per l’appunto uno dei migliori centravanti emergenti a livello europeo. Proprio per questo, ora come ora, il ‘Toro’ si è ambientato benissimo in questa nuova realtà e non ha benchè la minima intenzione di lasciare i nerazzurri, tant’è che il classe ’97 – assieme alla sua fidanzata Agustina – è arrivato a prendere la decisione di aprire un nuovo ristorante del tutto loro. Anche se in tutto ciò però, resta da far presente che da qui traspare più la sua volontà di restare a Milano, piuttosto che la certezza di una sua futura permanenza. Per il resto quindi, tutto dipenderà maggiormente dalle decisioni che la dirigenza interista deciderà di attuare sul fronte mercato, ma, ora come ora, l’Inter, non arriverebbe a privarsi minimamente del ‘Toro’, se non di fronte ad un’ offerta da almeno 70-80 milioni in cash.