Serie A, Brozovic miglior centrocampista della stagione 2021/2022

L’ennesimo riconoscimento di una stagione sopra le righe per il centrocampista croato dell’Inter, il migliore della Serie A secondo la critica

La stagione di Marcelo Brozovic non poteva chiudersi nel migliore dei modi, quantomeno a livello personale. In attesa di conoscere il verdetto che decreterà la vincitrice del campionato di Serie A, il croato dell’Inter è stato premiato come miglior centrocampista davanti a Milinkovic-Savic della Lazio e Tonali del Milan.

Accanto a lui si ergono anche le figure di Maignan (miglior portiere), Bremer (miglior difensore, obiettivo numero uno del mercato nerazzurro) e Immobile (miglior attaccante). Ad Osimhen invece il premio come miglior under-23. Le classifiche sono state redatte tenendo in considerazioni i parametri statistici elaborati dalla piattaforma Stats Perform sulla base della tecnologia ‘Hawk-Eye’ (letteralmente, occhio di falco), che carpisce le informazioni della partita di ogni singolo giocatore in tempo reale.

Gli MVP in questione riceveranno i propri premi fisici poco prima dell’avvio delle partite della ventottesima giornata di campionato cui prenderanno parte. Come logico, quindi, la stessa ventottesima giornata è stata esclusa dal calcolo computazionale.