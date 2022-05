Sensi il grande assente: una certezza sul suo futuro

Stagione ormai finita per Sensi. Il punto sul suo futuro in nerazzurro e non soltanto

Nuovo infortunio e stagione ormai finita per Stefano Sensi. Questo è quello che dice il report medico da un paio di settimane a questa parte. Il fantasista ‘made in Italy’ non potrà quindi essere in campo per Inter–Sampdoria, ma spunta fuori una certezza sul suo futuro.

Approdato nel club ligure nella passata finestra di mercato invernale, l’avventura di Stefano Sensi vissuta sin qui alla Sampdoria è stata tutt’altro che entusiasmante e non a caso – un po’ come accaduto durante gli ultimi anni – l’ex Sassuolo ha dovuto far fronte a diversi guai fisici nel corso di questa stagione. 12 presenze raccolte e 1 solo gol siglato in Serie A quindi con indosso la maglia dei blucerchiati per il classe ’95. Il centrocampista della Nazionale Italiana è ora alle prese con una piccola lesione rimediata nelle scorse settimane all’adduttore della coscia destra e non potrà essere quindi in campo per l’ultimo match di campionato contro l’Inter, ma emergono ora nuove certezze in merito al suo futuro.

Calciomercato Inter, il punto sul futuro di Sensi e non solo

Nei prossimi mesi, Stefano Sensi finirà col fare ritorno ad Appiano Gentile, anche se – al momento – non rientra nei piani della dirigenza. Potrebbe riprovarci in futuro quindi la stessa Sampdoria e l’unica certezza che emerge ad ora, è il fatto che l’Inter punti a cederlo una volta per tutte a titolo definitivo (e perchè no, magari usandolo come eventuale contropartita tecnica). Da non escludere anche l’ipotesi di un suo possibile ritorno al Sassuolo ed occhio quindi all’ambito della doppia operazione Scamacca–Frattesi.