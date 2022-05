Addio scritto: Champions con l’Inter ma può finire al Milan

L’Inter si guarda intorno a caccia di occasioni low cost di mercato: una potrebbe arrivare dalla Germania con un calciatore al termine del prestito in Serie A

Il prossimo sarà un calciomercato all’insegna come sempre anche delle idee e delle occasioni low cost. A tal proposito l‘Inter si guarda intorno e potrebbe ritrovare sulla propria strada un calciatore di grande talento, che ha fatto bene quest’anno in Serie A ma che ha chiesto espressamente di non essere riscattato. Si tratta di Josip Brekalo, trequartista di proprietà del Wolfsburg ma a titolo temporaneo al Torino che ha messo insieme una buona annata un Serie A.

Andy Bara, agente del calciatore, ai microfoni di ‘Tuttosport’ nei giorni scorsi sul futuro ha detto: “Josip preferiva non essere riscattato, ambisce a giocare in Champions. Per Josip non era un problema di soldi, ma solo di ambizioni prettamente sportive. Lui sogna grandi palcoscenici per continuare a venir convocato dalla Croazia in vista dei Mondiali, così come i compagni in Nazionale che giocheranno le Coppe europee. Josip ora spera di venir ingaggiato da un club che disputi la Champions o una delle altre due competizioni internazionali”.

Calciomercato Inter, Brekalo via dal Torino: tra i nerazzurri e la suggestione Milan

Voglia di Champions quindi per Brekalo che saluterà ufficialmente il Torino per tornare ma solo momentaneamente in Germania a caccia poi di una nuova stimolante avventura ad alti livelli. In questo senso gli agenti potrebbero offrirlo anche all’Inter visto che è apprezzato da Ausilio: sarebbe un affare low cost dato che il contratto con il Wolfsburg scade nel 2023.

Va comunque detto che la società nerazzurra nel ruolo è già piuttosto coperta, motivo per cui Brekalo potrebbe anche finire nel capoluogo lombardo ma al Milan, soprattutto nel caso in cui i rossoneri non confermassero Messias.