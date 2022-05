DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Sampdoria | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Sampdoria di Giampaolo in Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita la Sampdoria in una gara valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di ritorno, in un match che chiude una stagione comunque positiva dopo la conquista della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia.

Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia uscenti di Simone Inzaghi non hanno alternative alla vittoria se vogliono sperare in un clamoroso sorpasso scudetto sul Milan al fotofinish che dovrebbe perdere contro il Sassuolo. Dall’altra i blucerchiati di Marco Giampaolo vogliono festeggiare con un risultato di prestigio la salvezza aritmetica conquistata una settimana fa. All’andata finì con un pareggio per 2-2. Interlive.it vi offre la partita dello stadio Meazza in tempo reale.