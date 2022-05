Marotta: “Nei miracoli bisogna crederci. Cessione eccellente e rinnovo Perisic: vi spiego”

Le dichiarazioni di Beppe Marotta prima di Inter-Sampdoria

L’Inter non può fare calcoli, per il bis Scudetto deve battere la Sampdoria e sperare in un ko del Milan in casa del Sassuolo. Prima del match contro i blucerchiati, l’ultimo di una stagione comunque positiva per i nerazzurri viste le vittorie di Supercoppa e Coppa Italia, ha parlato a ‘Dazn’ l’Amministratore delegato Beppe Marotta.

SCUDETTO – “Se ci credo? Nel calcio può succedere tutto e il contrario di tutto. Nei miracoli bisogna crederci per far sì che si avverino, credo nelle nostre capacità e in quelle del Sassuolo. Non dimentichiamo che dobbiamo però affrontare e fare risultato contro la Sampdoria”.

MERCATO – “Un’altra grande cessione in estate? Un occhio al bilancio va sempre dato, come per tutte le squadre. Al contempo bisogna guardare alla competitività. Penso che riusciremo a centrare entrambi gli obiettivi e anche l’anno prossimo saremo molto competitivi, consapevoli della maglia pesante che indossiamo”.

RINNOVO PERISIC – “Bisogna ragionare col sentimento del tifoso ma anche del dirigent e amministratore. Siamo fiduciosi e faremo il massimo. Settimana prossima avremo un summit con l’entourage, vogliamo continuare insieme e penso che questo lo voglia anche lui. Ci sono i margini per una soluzione positiva”.