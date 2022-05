Inzaghi e non solo: in sede Inter per la firma

Partito il summit di mercato tra Simone Inzaghi, Steven Zhang e la dirigenza

Simone Inzaghi è in sede per il vertice di calciomercato con Steven Zhang e la dirigenza. Non è escluso che tecnico e società possano giungere anche a un accordo definitivo per il rinnovo del contratto. La firma non è comunque in discussione, con l’ex Lazio che prolungherà per almeno altri due anni vedendo aumentare il suo stipendio fino a circa 6 milioni.

Non solo Inzaghi in sede, stando a ‘Tuttosport’ nelle prossime ore dovrebbe palesarsi in viale della Liberazione anche Andre Onana, il quale ieri ha partecipato all’amichevole di beneficenza organizzata da Samuel Eto’o. Il portiere camerunese, che ieri ha già incontrato Ausilio e Baccin presenti al ‘Meazza’, apporrà la sua firma sul contratto da circa 3 milioni netti per i prossimi cinque anni.