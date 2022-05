Tutto pronto per l’addio all’Inter: risoluzione del contratto in arrivo

Sta per concludersi in maniera definitiva la sua avventura all’Inter. Già scelta la prossima destinazione

L’avventura con l’Inter è di fatto già finita. Dopo due stagioni ci sarà quindi l’addio ai nerazzurri.

Stiamo parlando di Arturo Vidal, pronto a salutare la squadra di Inzaghi per far ritorno in Sudamerica. A meno di sorprese il futuro del classe ’87 cileno sarà al Flamengo, col quale tratta da tempo sulla base di un contratto di durata biennale.

Calciomercato Inter, a giorni la risoluzione del contratto di Vidal

Vidal chiude la sua esperienza all’Inter con la quale in due anni ha collezionato 71 presenze, realizzando 4 gol e 6 assist. Non ha lasciato il segno, anche se la sua seconda e ultima annata interista è stata decisamente migliore della prima. Come conferma stamane ‘Tuttosport’, è questione di giorni per la risoluzione del suo contratto con l’Inter in scadenza nel 2023 e non a giugno come un paio di mesi fa aveva detto in maniera non ufficiale il club.