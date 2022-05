Farris: “Avremmo firmato col sangue per quei due titoli. Scudetto? Ci riproveremo”

Le parole di Farris al termine di questa stagione. Ecco il bilancio secondo il punto di vista del vice di Simone Inzaghi

Una volta intervenuto ai microfoni di “Radio Sportiva” dalla ‘Coach Experience 2022’, Massimiliano Farris ha potuto così tracciare un bilancio in merito alla stagione appena conclusasi. Tanti i punti toccati dal vice allenatore di Simone Inzaghi a proposito di questa Inter in formato 2021/22.

Queste le prime parole rilasciate dal braccio destro dell’ex tecnico della Lazio: “È stata una stagione più che positiva secondo il nostro punto di vista e nonostante tutti i problemi iniziali, siamo riusciti comunque ad esprimere un grandissimo calcio. Inoltre, abbiamo portato a casa due trofei importantissimi e probabilmente, se l’estate scorsa ci avrebbero detto questa cosa, avremmo firmato col sangue pur di raggiungere questo traguardo”. Ha esordito in questa maniera Massimiliano Farris sulle frequenze di “Radio Sportiva” e una volta fatte tutte queste premesse, il vice allenatore dell’Inter ha poi così concluso: “Per il prossimo anno cercheremo di essere lì e di continuare quindi a lottare per lo scudetto. Ovviamente per quello che ne concerne quest’anno c’è un po’ di rammarico ma ci riproveremo in futuro. I tifosi? Hanno dimostrato grande attaccamento ai colori e a dirla tutta, anch’io, essendo da tempo sia milanese, che interista, ho assaporato un gusto del tutto particolare in tutto ciò. Ora però c’è bisogno di tanto riposo e credo che ce lo siamo meritati”.