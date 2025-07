Rivoluzione Inter, Frattesi ceduto alla big: “Accordo allettante”

Non solo Napoli e Atletico Madrid, l’ex Sassuolo potrebbe interessare anche a grandi club inglesi: l’Inter aspetta un’offerta

Davide Frattesi si è trasformato in un’occasione di mercato. Da quel che è noto, l’Atletico Madrid di Simeone, dopo aver mostrato interesse per il centrocampista nerazzurro circa un mese fa, al momento non si è fatto di nuovo avanti con un’altra offerta. Da Roma, tutto tace, anche perché non sembra che Gasperini abbia troppa stima del profilo a lungo corteggiato dalla dirigenza giallorossa (per l’ex Atalanta, Cristante è meglio di Frattesi). Anche la Juve è ferma.

Il Napoli di Conte è, in questo preciso momento, il club più interessato al cartellino dell’ex Sassuolo. Ma dalla Premier potrebbero presto muoversi nuove manifestazioni di interesse. Si parla di Manchester United e il Tottenham. Davvero le due società inglesi sono pronte a unirsi alla corsa per Davide Frattesi dell’Inter?

Secondo Caughtoffside è così. La fonte inglese scrive che “ora che il suo prezzo è sceso da 50 milioni di euro a circa 35 milioni di euro, l’accordo sta diventando più allettante. Si ritiene che United e Tottenham siano i club che mostrano il maggiore interesse, ma resta da vedere se il giocatore sarà pronto a trasferirsi nel calcio inglese. Frattesi non ha comunicato la volontà di andarsene e attende di capire quale ruolo avrà nell’Inter di Chivu”.

A centrocampo, qualcuno dovrà uscire per forza. Il maggior indiziato, ovviamente, è Calhanoglu. Ma con la cessione del turco, l’Inter non potrebbe trovare un sostituto interno: dovrebbe per forza acquistare un altro play. Quindi, restano in bilico anche le posizioni di Asllani e, appunto, di Frattesi.

Anche lo United su Frattesi

Dopo il fallimento dell’acquisto di Watkins, i Red Devils potrebbero quindi chiedere all’Inter informazioni per l’ex Sassuolo. La valutazione attuale dei nerazzurri dovrebbe essere di circa 35 milioni, soldi che lo United, per questioni di FFP, non può tirar fuori subito, a meno che non ceda vari esuberi. Magari il club inglese potrebbe offrire all’Inter una contropartita o proporre un sistema di pagamento dilazionato (prestito con obbligo di riscatto o simili).

Il prezzo è già calato di parecchio. A gennaio, quando lo voleva la Roma, l’Inter aveva lasciato intendere di potersi accontentare di 45 milioni, senza contropartite tecniche. Con l’addio di Inzaghi, comunque, qualcosa potrebbe essere cambiato. Dall’arrivo di Chivu si sono infatti aperte nuove possibilità per l’ipotesi permanenza. L’Inter, insomma, potrebbe anche rifiutarsi di cedere a prescindere, facendosi prendere per il collo.

Intanto, sembra che il Bologna stia considerando la possibilità di fare una prima offerta ufficiale per Kristjan Asllani. L’offerta potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. Cioè, una cifra vicina quella pagata dall’Inter per prendere tre anni fa il centrocampista albanese. Ed è comunque possibile che Vincenzo Italiano veda in Asllani un elemento utile al suo progetto di calcio.

Ederson a centrocampo: è possibile

In ottica di una cessione di Calhanoglu, l’obiettivo ideale per l’Inter sarebbe Ederson dell’Atalanta. Che però costa una sessantina di milioni. Volendo, l’Inter potrebbe provare a inserire i cartellini di Frattesi o Asllani per dimezzare o comunque ridurre il costo totale. Su Ederson potrebbe poi pesare lo sconto fiscale attivo ancora per 6 anni, sino al 2031. Valutazione 60 milioni, abbiamo detto. 5 netti all’anno di ingaggio. Costerebbe dunque 5 o 6 milioni annui più di Hakan Calhanoglu a bilancio.

Una spesa sopportabile, soprattutto considerando che oltre al turco dovrebbe uscire qualcun altro a centrocampo. Dopodiché, dato che lo United (che aveva sondato il centrocampista della Dea) sembra essersi tirato indietro, l’Inter potrebbe anche provare a far scendere il prezzo. 45 più bonus potrebbero essere un’ottima base da cui partire.

Sul brasiliano c’è anche l’Al-Hilal di Inzaghi. Lo stesso club, secondo la stampa araba, che nelle ultime ore avrebbe fatto un sondaggio anche per Calhanoglu. Un bel puzzle, insomma.