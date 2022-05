Addio ufficiale all’Inter: “Scioccato per quello che è successo”

Saluta con grande amarezza e con polemica l’Inter dopo cinque stagioni

L’avventura con l’Inter è ufficialmente finita. Non sarà rinnovato il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Stiamo parlando di Matias Vecino, il quale sul proprio profilo Instagram ha detto addio ai nerazzurri dopo cinque stagioni. “Grazie Inter! Grazie per avermi dato la possibilità di vivere questa grandísima esperienza! È stato un onore e un bellissimo privilegio indossare i tuoi colori negli ultimi 5 anni“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗠 𝗔 𝗧 𝗜 𝗔 𝗦 𝗩 𝗘 𝗖 𝗜 𝗡 𝗢 (@vecino)

Intervistato da ‘Sport890’, Vecino ha poi ‘attaccato’ il club e Simone Inzaghi: “Sono rimasto scioccato per quello che è successo all’Inter. A inizio stagione Inzgahi mi ha detto che la mia situazione contrattuale non avrebbe interferito con la mia partecipazione. Quando il club ha saputo che non avrei rinnovato, mi ha dato meno opportunità. Futuro alla Lazio? Questa voce mi ha sorpreso perché io non ho parlato con nessuno, nemmeno con Sarri che conosco e del quale ho bei ricordi. Per il mio futuro sono aperto a varie possibilità, a qualsiasi campionato. Dipenderà dal progetto che mi verrà proposto”.