Adani: “Il Milan ha una buona proposta di gioco, l’Inter una rosa superiore ma non da prime otto”

Inter, Daniele Adani ha dato la sa opinione sulle possibilità delle nostre squadre nella prossima Champions League

L’ex giocatore Daniele Adani ha assistito, come milioni di appassionati, alla finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. La gara ha visto la vittoria finale della formazione di Ancelotti che, grazie ad un Courtois in serata superman, ha vinto 1-0 con il gol di Vinicius Junior in una delle poche azioni orchestrare dalla squadra spagnola, che è stata brava a resistere agli attacchi della formazione di Klopp. In merito al rapporto tra le squadre big italiane e la massima competizione europea, la Gazzetta dello Sport ha voluto chiedere un parere all’ex difensore, in vista della prossima stagione.

Queste le sue dichiarazioni: “Il Milan è sulla strada giusta per quanto riguarda la proposta, ma deve alzare il livello tecnico della squadra dopo lo scudetto. L’Inter come rosa è superiore ma non ancora da prime otto d’Europa“.

Dopo aver parlato delle due milanesi, l’ex calciatore ha dato anche un parere sulle altre due formazioni che parteciperanno per l’Italia alla prossima Champions League e ha spiegato: “Come livello dei calciatori e possibilità di muoversi sul mercato la Juventus è forse l’unica in Serie A a poter competere con le big straniere, ma manca la proposta di gioco che invece ha il Napoli, per esempio”..