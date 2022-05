Dzeko: il calciatore si rilassa a Montecarlo assistendo al noto gran premio

Inter, l’attaccante Edin Dzeko in attesa di raggiungere la Nazionale bosniaca si è preso qualche giorno di vacanza a Montercarlo

L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko, dopo una stagione più che discreta in nerazzurro con 49 presenze tra campionato e coppe e 17 reti, si è preso qualche giorno libero in attesa di raggiungere la nazionale bosniaca. Il giocatore in questi giorni è con tutta la famiglia a Montecarlo, per assistere al gran premio di Formula 1 che si è disputato in questi giorni. Il calciatore era nel Principato di Monaco sin dai primi giorni della gara automobilistica e ha quindi potuto assistere anche a prove libere e qualifiche, come dimostrano le tante foto inserite nel suo profilo Instagram. In attesa di sapere quali saranno le mosse di mercato della società nerazzurra, per il momento il calciatore dovrebbe disputare anche la prossima stagione sotto la guida di Simone Inzaghi. In vista del prossimo campionato l’allenatore nerazzurro dovrà cercare di dosare e gestire il suo utilizzo per non spremerlo troppo, visto i 36 anni compiuti lo scorso marzo dall’ex Roma.