Zanetti senza freni: “Lautaro devastante. Sempre stato più che importante per noi”

Le parole di Zanetti rilasciate alla stampa. Il vicepresidente nerazzurro ha parlato in merito allo straordinario momento di forma di Lautaro ma anche di molto altro

Intervenuto ai microfoni di ‘Tyc Sports’, Javier Zanetti ha potuto soffermarsi non soltanto sulla supersfida di domani che metterà difronte Italia e Argentina, ma anche sullo strepitoso momento di forma che Lautaro Martinez sta vivendo in quest’ultimo periodo.

Molteplici i temi sul quale l’attuale vicepresidente nerazzurro ha potuto soffermarsi e, una volta messe a confronto le due compagini, Javier Zanetti ha da lì così esordito: “Credo che sarà una grande partita, importantissima per entrambe le squadre. Chiaramente, così come l’Italia può fare affidamento su grandi giocatori, anche l’Argentina vanta numerose leve; una su tutte: Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ arriva da un grande momento di forma. E’ sempre stato un grandissimo giocatore e chiaro che resta a prescindere più che importante per tutta l’Inter“. Queste le prime dichiarazioni rilasciate da ‘El Tractor’, ma una volta fatto presente tutto ciò, l’argentino ha poi così concluso: “Dispiace che gli ‘Azzurri’ siano rimasti fuori dal mondiale e proprio per questo motivo credo che questo debba essere un nuovo punto di partenza. Situazione inversa invece per ‘La Albiceleste’, la quale deve ora volgere la testa soltanto a Qatar 2022”.