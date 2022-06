Ultimatum a Mkhitaryan: ecco cosa sta succedendo

L’Inter attende con fiducia la risposta di Mkhitaryan al rilancio della Roma

Mkhitaryan non era e, a maggior ragione, non è un affare fatto. Quantomeno ancora, visto che la Roma – su spinta di Mourinho – ha rilanciato avvicinandosi alla proposta dell’Inter che è di circa 3,5 milioni di euro netti più bonus per arrivare intorno ai 4 milioni, con altri 2 milioni come incentivo alla firma.

Stando a diverse fonti il club giallorosso ha lanciato un vero e proprio ultimatum al 33enne armeno. La sua risposta al rilancio di Pinto deve arrivare entro la giornata di oggi. L’Inter resta favorita o almeno è convinta di esserlo, anche perché garantisce all’ex United la partecipazione alla prossima Champions League. Staremo a vedere.