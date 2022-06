Messi insieme a Lautaro: 60 milioni con lo scambio

Contro l’Italia nella Finalissima Lautaro Martinez è stato letteralmente imprendibile. L’attaccante argentino ha mostrato una grande intesa con Messi che potrebbe voler giocare con lui anche al PSG

Lautaro Martinez ha proseguito il suo momento magico anche indossando la maglia dell’Argentina con la quale dopo il successo in Copa America da protagonista ha vinto anche la Finalissima giocata contro l’Italia di Mancini. Una notte stellare per il ‘Toro’ capace di mettere a referto un gol pesante ed un assist fantastico per il momentaneo raddoppio firmato da Di Maria. L’attaccante interista ha raggiunto la sua maturità calcistica, acquisendo importanza enorme anche a livello internazionale.

Exploit quello con la Seleccion che fa il paio con quello in campionato, con l’annata conclusa in Serie A con ben 21 gol all’attivo, a dispetto di uno scudetto non vinto. Lautaro Martinez ha quindi affinato ulteriormente anche l’intesa con Lionel Messi e chissà che questo fattore non possa incidere sul suo prossimo futuro.

Calciomercato Inter, scambio e 60 milioni per dire addio: Messi ‘vuole’ Lautaro

In Italia-Argentina è stato ancora una volta confermato il grande feeling tra Messi e Lautaro. Il PSG dal canto suo deve rinforzarsi anche in attacco e la Pulce potrebbe consigliare proprio il colpo Martinez come già fece al Barcellona.

Il club francese avrebbe tutta la forza economica per formulare un’offerta intrigante da recapitare al club di Viale della Liberazione. Nello specifico il PSG potrebbe proporre circa 60 milioni di euro più il cartellino di uno tra il terzino sinistro Juan Bernat e il centrocampista argentino Leandro Paredes, entrambi valutati sui 20.