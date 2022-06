Esposito: il Basilea lo vorrebbe ancora in prestito ma il suo futuro è altrove

Inter, il futuro del giovane talentino della Primavera nerazzurra Sebastiano Esposito è ancora tutto da decidere

Il giovane calciatore dell’Inter Sebastiano Esposito, dopo la sua avventura al Basilea in cui, tra una scenata e l’altra e una stagione costellata sia di cose positive che di negative ma che nel complesso è stata più che discreta, attende di sapere quale futuro lo aspetta. In casa nerazzurra non hanno ancora deciso se mandarlo nuovamente in prestito, o cederlo a titolo definitivo, magari inserendolo in una trattativa per arrivare a qualche giocatore interessante. Il Basilea avrebbe chiesto, come ha informato la Gazzetta dello Sport, il rinnovo del prestito per un altro anno del giovane attaccante, ma il club milanese sembrerebbe poco propenso ad accettare questa ipotesi. Come ha spiegato il quotidiano, in casa nerazzurra sono arrivate richieste per il talentino sia da club del campionato francese, che da quello spagnolo. Naturalmente resta sempre valida anche la possibilità di una cessione definitiva all’Empoli, per avere uno ‘sconto’ sul cartellino del centrocampista Asslani, visto che anche il club toscano sarebbe interessato al calciatore. In ogni caso Esposito, ha fatto capire chiaramente che quello che gli interessa di più è avere la possibilità di giocare con continuità, a prescindere da quale sarà la sua prossima squadra.